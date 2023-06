Conservatorio Mascagni, inaugurata l’opera Prua Salvifica e consegnate due borse di studio

Da sinistra il presidente Emanuele Rossi, l'artista Antonio Vinciguerra, i premiati Rafael Soler Vilaplana e Francesco Braida e il direttore Federico Rovini

Alla presenza del presidente e direttore del Conservatorio è stata inaugurata l'installazione del maestro Vinciguerra, sono state consegnate due borse di studio intitolate ad Andrea Lanini e si è svolto il concerto della classe di pianoforte di Maurizio Baglini

di Giulia Bellaveglia

Ben tre eventi hanno animato, di fronte ad una vasta platea, il pomeriggio di giovedì 15 giugno al Conservatorio Pietro Mascagni: l’inaugurazione di “Prua Salvifica”, installazione del maestro Antonio Vinciguerra posizionata all’ingresso della struttura grazie al contributo del Comitato Pontino San Marco, la consegna delle borse di studio intitolate ad Andrea Lanini, giovane e poliedrico musicista del conservatorio di recente scomparso in un incidente stradale, e il concerto della classe di pianoforte di Maurizio Baglini. “Un’opera – commenta il presidente dell’istituto superiore di studi musicali di via Galilei Emanuale Rossi – che testimonia la grande attività artistica e di impatto di un autore che è ormai di casa nei nostri luoghi. Il significato dell’opera si intuisce immediatamente: una barca realizzata con materiali poveri, a simboleggiare l’ennesima tragedia dei migranti in mare. Un pensiero che deve impegnarci ancora una volta ad essere uomini, persone”. Le borse di studio sono invece state attribuite a due studenti della classe di pianoforte del maestro Giovanni Nesi: Francesco Braida, al 2° anno del triennio, e Rafael Soler Vilaplana, al 2° anno del biennio. “L’idea – spiega il direttore Federico Rovini – è nata dalla volontà di investire per gli studenti la quota recuperata grazie al 5×1000. Un totale di circa 3mila euro che abbiamo pensato di suddividere tra biennio e triennio. Per quest’anno c’è stata l’urgenza di voler sfruttare la concomitanza dell’installazione, per cui abbiamo pensato di attribuirla attraverso un calcolo della media ponderata degli esami sostenuti nell’anno accademico precedente. Per il biennio c’è stato addirittura un ex aequo a 3 con la media del 30, per cui abbiamo dovuto scegliere il vincitore in base alla maggior presenza di lodi. Simbolicamente abbiamo omaggiato i ragazzi di una pergamena contenente le regole della vita musicale di Robert Schuman. La volontà è quella di portare avanti il progetto, magari attribuendo il riconoscimento attraverso una selezione musicale”.

