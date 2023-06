Conservatorio Mascagni, primo incontro del laboratorio orchestrale estivo

Dopo la primaverile Rassegna “P. Nardini” dedicata ai gruppi cameristici dei Conservatori italiani il rilancio dell’attività dell’Associazione “Amici dell’Istituto P. Mascagni” prosegue con rinnovato entusiasmo. Lunedì 26 giugno ha avuto luogo il primo incontro del Laboratorio orchestrale estivo 2023 con la partecipazione di 60 giovanissimi strumentisti provenienti dal territorio regionale.

Il Laboratorio giunge quest’anno, dopo l’interruzione-Covid, alla sua 12a edizione ed è organizzato dall’Associazione in collaborazione con il Conservatorio P. Mascagni, il Comune di Livorno e con il contributo del Rotary Livorno-Mascagni. Gli incontri successivi si svolgeranno nei giorni 3 e 5 luglio per poi proseguire dopo una pausa il 4, 7 e 11 settembre, con concerto finale il 15 al Teatro “Quattro Mori”. Il laboratorio è dedicato ai giovanissimi studenti dei Corsi di base del conservatorio livornese, delle Scuole medie di 1° e 2° grado ad indirizzo musicale e delle Civiche Scuole musicali del territorio provinciale ed oltre, e si affianca alle fondamentali attività di musica d’insieme presenti in ognuna delle scuole coinvolte per offrire una particolare ulteriore doppia opportunità: suonare in un ensemble strumentalmente più assortito (e per molti anche più numeroso) e lavorare sotto la guida di un direttore appositamente scelto per l’occasione, esterno al consueto corpo docente scolastico. Esperienze che possono apparire trascurabili e che invece rappresentano un primissimo avvicinamento, sia pure embrionale e nonostante l’organico orchestrale evidentemente didattico, ad un’eventuale futura esperienza professionale. Il Laboratorio è anche funzionale allo sviluppo del rapporto di rete e di collaborazione nella Formazione musicale di base sul territorio. Direttore, docente e arrangiatore prezioso delle musiche è il prof. Giovanni Sbolci, che per quest’anno ha ideato un programma di studio basato su autori dell’Est Europa tra XIX e XX secolo.

Se la Rassegna “P. Nardini” e il Laboratorio Orchestrale hanno costituito negli anni lo “zoccolo duro” dell’attività dell’Associazione “Amici del Mascagni”, per il prossimo futuro la stessa ha in programmazione nuove interessanti iniziative volte alla consueta valorizzazione di studenti e neo-diplomati ma anche all’approfondimento e alla divulgazione della conoscenza del patrimonio musicale locale storico meno conosciuto.

“Non posso che esprimere, a nome del Conservatorio Mascagni, il ringraziamento più sentito all’Associazione Amici del Mascagni – dichiara il direttore del Conservatorio Mascagni, il professore Federico Rovini – e a tutte le realtà che sostengono l’iniziativa, tra cui Comune e Rotary Club Mascagni. Tengo a sottolineare la mia personale soddisfazione per la ripresa delle attività di assieme del Laboratorio Orchestrale Estivo, che costituisce la struttura portante ed una concreta testimonianza della ripristinata attenzione della nostra istituzione alle attività di educazione musicale di base. Il Conservatorio sta infatti lavorando assieme al Provveditorato, ai dirigenti scolastici, con le SMIM ed il Liceo Musicale, per creare una rete concreta di collaborazione che costruisca iniziative e attività finalizzate al potenziamento delle opportunità di approccio alla musica. Questa iniziativa è una testimonianza concreta della potenzialità di una ricca e fiorente filiera nel territorio tra tutti i soggetti che operano nel settore dell’educazione musicale”.

