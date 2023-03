Consigli di Zona. Ecco l’elenco dei 74 candidati

La vicesindaco Libera Camici: "Nei prossimi giorni comunicheremo le iniziative che l'amministrazione metterà in campo in ogni zona per far conoscere e presentare i candidati alla cittadinanza in vista delle elezioni"

Ampia partecipazione alle sottoscrizioni delle candidature per i Consigli di Zona. Dei 163 cittadini/e che hanno concorso alla fase della pre-candidatura sono 74 i candidati che hanno ottenuto almeno 25 sottoscrizioni come previsto dal regolamento per il passaggio alla successiva fase delle votazioni che si svolgeranno dal 27 marzo al 2 aprile

L’elenco dei cittadini ammessi alla fase delle elezioni è pubblicato sul sito del Comune ed è visibile in allegato a questo articolo cliccando sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo ( nell’allegato è anche riportato il numero minimo e massimo di consiglieri per ogni zona, calcolato sulla base anagrafica al 31/12/2022 ).

Gli ammessi sono in totale 74, di cui 10 per la Zona 1 (Corea, Bastia-Fiorentina, La Cigna, Porta a Terra, Shangai, Sorgenti, Torretta), 23 per la Zona 2 (Benci Centro, Garibaldi, Gorgona, Magenta, Pontino, San Marco, Venezia), 20 per la Zona 3 (Cappuccini, Fabbricotti, Porta a Mare, S.Jacopo), 17 per la Zona 4 (Collinaia, Coteto, La Leccia, le Sughere, Limoncino, Salviano, Scopaia, Valle Benedetta), 16 per la Zona 5 (Antignano, Ardenza, La Rosa, Castellaccio, Montenero), 5 per la Zona 7 (Quercianella), mentre per la Zona 6 ( Colline, Ospedale, Stazione) dove solo 3 cittadini hanno raggiunto il numero previsto di sottoscrizioni inferiore al minimo previsto dal regolamento per la costituzione del consiglio di zona , ovvero 9 per tutte le zone ad eccezione di Quercianella che ricordiamo essere 3.

“Sono state ben 3192 – informa la vicesindaca Libera Camici i cittadini che hanno partecipato alla sottoscrizione delle candidature; di queste 2313 (72,5%) on line e 879 (27,5%) in presenza presso i punti assistiti messi a disposizione dall’amministrazione Comunale. Siamo molto soddisfatti per l’ampia partecipazione segnale evidente dell’ interesse suscitato nella cittadinanza che dimostra di voler giocare un ruolo attivo in questo processo che porterà alla costituzione dei Consigli di Zona. Nei prossimi giorni comunicheremo le iniziative che l’amministrazione metterà in campo in ogni zona per far conoscere e presentare i candidati alla cittadinanza in vista delle elezioni”.

