Consigli di Zona, hanno già votato più di 2mila cittadini

Per la piattaforma online tramite la quale si può votare (https://voting.skyvote.it/spid/cloud) è stata infatti stabilita l’attivazione dalle ore 00.01 di lunedì 27 marzo fino alle ore 23.59 di domenica 2 aprile. Per l’accesso occorrono le credenziali SPID, CIE o CNS.

Sono più di 2mila i cittadini che (dati aggiornati alle 10 di giovedì 30) hanno già votato per eleggere i membri dei Consigli di Zona, i nuovi organismi di partecipazione decentrata del Comune di Livorno istituiti per facilitare il rapporto tra la cittadinanza e l’amministrazione.

I cittadini che non hanno ancora espresso le proprie preferenze avranno tempo per votare tutto il prossimo fine settimana, fino a domenica 2 aprile (compresa).

Si può votare tramite il PC di casa o altro dispositivo idoneo.

Per i cittadini che non sono in possesso di SPID o che hanno difficoltà ad esprimere il voto elettronico l’Amministrazione comunale ha predisposto alcune postazioni con personale in grado di fornire assistenza (occorre presentarsi muniti di documento d’identità). Queste le sedi delle postazioni per l’assistenza con gli orari in cui saranno attivate nei prossimi giorni:

Sala Simonini (scali Finocchietti 4)

◦ sabato 1 aprile ore 9–13 e 15–18

Sportello Area Sud (via Settembrini 33)

◦ venerdì 31 marzo ore 9–13

◦ sabato 1 aprile ore 9–13 e 15–18

Sede Polizia Municipale di via Paretti 8 (Shangai)

◦ venerdì 31 marzo ore 15–18

◦ sabato 1 aprile ore 9–13 e 15–18

Casa per ferie San Giuseppe (via Mario Puccini 68 Quercianella)

◦ sabato 1 aprile ore 9–13 e 15–18.

Possono votare per i Consigli di Zona i residenti a Livorno che abbiano compiuto 16 anni. I cittadini stranieri non comunitari devono comunque essere residenti in Italia da almeno 5 anni (per ulteriori casistiche consultare il sito).

È possibile esprimere una o due preferenze tra i candidati della propria zona. In caso di doppia preferenza, occorre scegliere candidati di sesso diverso.

L’elenco dei candidati, ripartiti per zone, è disponibile sul sito del Comune alla pagina: https://www.comune.livorno.it/consigli-zona/elezioni-2023-consigli-zona/candidati

Una volta insediati, i consiglieri di zona faciliteranno il rapporto tra la cittadinanza e l’amministrazione su tematiche riguardanti la zona di proprio interesse, tramite modalità e strumenti diversi: partecipazione a commissioni consiliari permanenti, organizzazione di incontri con sindaco, assessori e consiglieri comunali, promozione dei patti di collaborazione, raccolta di proposte e criticità da segnalare all’Amministrazione, promozione e potenziamento della rete dei soggetti attivi delle varie zone (i Consigli di Zona non si sostituiscono alle realtà esistenti).

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.livorno.it/comune/consigli-zona o contattare [email protected]

Tel: 0586-820652

