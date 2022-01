Consiglio Comunale e Commissioni: tutti i numeri del 2021

Il presidente del Consiglio Comunale Pietro Caruso comunica i numeri di un anno di attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. In estrema sintesi: sono state 36 le sedute consiliari, 87 i provvedimenti approvati, 11 le interpellanze discusse, 74 mozioni e ordini del giorno, 81 comunicazioni, 3 petizioni.

Intensa l’attività delle commissioni consiliari, tra le quali spicca, con 35 sedute, la II commissione, Bilancio e Patrimonio.

“Ringrazio i consiglieri e gli uffici comunali – dichiara il presidente Pietro Caruso – per avere permesso di portare a termine un grosso lavoro per quanto riguarda il numero di convocazioni e la durata di consigli e commissioni. Anche il 2021 non è stato un anno semplice, a causa della pandemia, che ha limitato le sedute in presenza, ma questo non ha impedito di portare avanti l’attività che anzi vede una crescita in termini di sedute e di orario complessivo. Un ringraziamento – conclude Caruso – particolare a tutti gli uffici che lavorano per e con il Consiglio, dall’ufficio di Presidenza all’ufficio supporto Consiglio, alle segreterie delle Commissioni e in generale tutti quelli che hanno collaborato, con dedizione e professionalità, al lavoro istituzionale, non dimenticando gli informatici il cui lavoro in questa fase è diventato assolutamente fondamentale”.