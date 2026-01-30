(1) Allegati (1) IL FILE CON TUTTI I NUMERI DEL CONSIGLIO

Consiglio comunale e commissioni: tutti i numeri del 2025

Un anno di intensa attività per il Consiglio comunale di Livorno: nel 2025 si sono svolte 25 sedute consiliari e oltre 130 riunioni tra Commissioni e incontri congiunti, con 255 argomenti discussi. Tra i consiglieri più attivi nel 2025 spiccano Piero Tomei e Alessandro Guarducci, primi per presenze nelle Commissioni consiliari (oltre 100 ciascuno), mentre Andrea Morini e Pietro Panciatici guidano la classifica per numero complessivo di atti presentati e discussi in Consiglio

Il presidente del Consiglio Comunale Pietro Caruso comunica i numeri dell’anno appena trascorso relativamente all’attività del Consiglio e delle Commissioni Consiliari (clicca sulla clip bianca sopra al titolo per consultare tutti i numeri e i dati del 2025).

Numeri importanti per l’attività istituzionale del Comune di Livorno nel 2025: nel corso dell’anno il Consiglio comunale ha tenuto 25 sedute, affiancate da un’intensa attività delle Commissioni consiliari, che hanno totalizzato oltre 130 riunioni complessive, comprese quelle congiunte. Sono stati affrontati 255 argomenti in aula, tra provvedimenti, mozioni, ordini del giorno e comunicazioni, con 94 atti deliberativi e 69 mozioni/odg. Alta anche la partecipazione: diversi consiglieri hanno fatto registrare la presenza piena a tutte le sedute, mentre nelle Commissioni spiccano oltre 100 presenze individuali per i più attivi. Nel corso dell’anno sono stati presentati centinaia di atti ispettivi e di indirizzo, sia in Consiglio che in Commissione, e avanzate 69 richieste di accesso agli atti, a conferma di un’attività politica e amministrativa particolarmente intensa

“Il 2025 si è appena concluso ed ora è il momento di tracciare il bilancio dell’attività del Consiglio Comunale, che attesta il lavoro svolto ed evidenzia l’impegno nella gestione delle attività. Colgo l’occasione della comunicazione per ringraziare il sindaco Luca Salvetti, il segretario generale Michele D’Avino e la Giunta Comunale. Un sincero ringraziamento va ai consiglieri che hanno contribuito al lavoro svolto durante l’anno e che si sono adoperati per creare un clima di reciproco rispetto impegnandosi per il bene comune.

Mi preme sottolineare che l’attività del Consiglio Comunale si può svolgere grazie all’attento, professionale e prezioso apporto degli uffici del Consiglio, degli uffici comunali, dei dirigenti e della Polizia Municipale, fondamentali per il supporto amministrativo e tecnico e che per questo ringrazio calorosamente.

L’augurio per tutti è che le sedute del 2026 proseguano mantenendo un percorso collaborativo per il bene del Comune e della Città”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©