Conto alla rovescia per la puntata di Linea Verde dedicata a Livorno

Foto pagina Fb Linea Verde - Rai Uno

Sta per arrivare in tv la puntata di Linea Verde dedicata a Livorno. Lo ha annunciato il programma sui suoi social svelando il tema, Mare e Maremma, e che i conduttori Beppone, Livio e Margherita inizieranno il loro viaggio dal Romito con un omaggio a Il Sorpasso. Appuntamento domenica 9 febbraio alle ore 12.20 su Rai Uno e Rai Play. Durante la puntata potremo ammirare le bellezze della nostra città come le Terme del Corallo e la Terrazza e non mancheranno le incursioni e le spiegazioni dei livornesi Alessio Marra e Giorgio Algranti.

