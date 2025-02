Conto alla rovescia per Teenage Dream al Modigliani Forum

Valentina Savi: "Entusiasti e frenetici per questa nuova avventura". Ospiti della serata del 21 febbraio (data zero del tour 2025) saranno i Sonohra, Laura Esquivel, Zero Assoluto e Corbin Bleu di High School Musical

Conto alla rovescia per la data zero (21 febbraio) del tour nei palazzetti italiani di Teenage Dream. Una data significativa non solo perché è la prima del nuovo tour 2025 ma anche e soprattutto perché si tratta del palazzetto di “casa”, il Modigliani Forum. “Siamo entusiasti e frenetici per questa nuova avventura, il team è soddisfatto di come sono andate le prove e siamo convinti che questo possa essere uno spettacolo mai visto prima!” dice Valentina Savi, illustratrice, content creator e una delle ideatrici dello show che trae ispirazione da una festa di compleanno a tema Frozen organizzata nella casa di Valentina e che ha fatto il suo debutto ufficiale al The Cage di Livorno nel 2023. Ospiti della serata saranno i Sonohra, Laura Esquivel, Zero Assoluto e Corbin Bleu di High School Musical.

