Contributi al turismo, presentato il nuovo bando

Presentato nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale il bando per l’attribuzione di contributi di compartecipazione a favore di associazioni ed altre tipologie di soggetti giuridici privati, finalizzati al sostegno di iniziative turistiche, per il semestre marzo – agosto 2026. Il bando, già pubblicato nei giorni scorsi, e che rappresenta una novità per il settore, è stato illustrato dall’assessore al Turismo Rocco Garufo e dalla responsabile dell’ufficio Turismo Paola Ramoino. Il contributo sarà concesso previa istruttoria da parte di una Commissione tecnica appositamente costituita. Le domande, con la relativa documentazione allegata, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14 del 5 marzo 2026. “Oggi è una giornata informativa – ha detto l’assessore Garufo – il nostro bando è già pubblicato da qualche giorno ed è la novità sostanzialmente di quest’anno. Il settore turismo ha deciso che tutte le iniziative che hanno valore promozionale per la città vengano finanziate attraverso la partecipazione ad un bando. Abbiamo messo a disposizione per i contributi erogati dall’Amministrazione la cifra di 60mila euro per una prima tranche che riguarda la prima parte dell’anno con l’intenzione, naturalmente, di rinnovare anche per la seconda parte dell’anno. Questo ci consentirà di avere una programmazione più efficiente”. Il testo integrale del bando e i relativi allegati sono consultabili alla pagina dedicata. “Invito i soggetti interessati – ha concluso Garufo – a presentare progetti di qualità. Il contributo potrà coprire fino al 70% dei costi e le valutazioni saranno rapide. L’obiettivo è lavorare non solo sugli eventi, ma sulla costruzione di una rete stabile di accoglienza e promozione del territorio”. Per informazioni sul bando è possibile scrivere a [email protected] oppure contattare l’Ufficio Turismo ai numeri telefonici 0586 820078 – 820169 – 820210 – 820226 – 820454.

