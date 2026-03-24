Controlli anti alcol, scattano denuncia e sanzioni tra Venezia e Scopaia
Fermati 32 veicoli: un giovane positivo all’etilometro. Intervento anche in piazza XX Settembre per ubriachezza molesta
Controlli e sanzioni della Polizia Municipale contro l’abuso di alcol, con l’obiettivo di prevenire sia chi si mette al volante dopo aver bevuto sia gli episodi di disturbo negli spazi pubblici.
Venerdì 20 marzo, in orario serale, gli agenti hanno effettuato verifiche mirate nei quartieri Venezia e Scopaia, fermando 32 veicoli. I conducenti sono stati sottoposti a pre-test qualitativi, in grado di segnalare la presenza di alcol nell’espirato.
Tra questi, un giovane alla guida di uno scooter 125, nato nel 2005, è risultato positivo al controllo preliminare ed è stato quindi sottoposto all’etilometro. Il valore rilevato, 0,93 g/l, ha fatto scattare la denuncia all’Autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada, con le conseguenti sanzioni, la sospensione della patente e la perdita di punti.
La Polizia Municipale ricorda che mettersi alla guida dopo aver bevuto aumenta in modo significativo il rischio di incidenti: l’alcol rallenta i riflessi, riduce la coordinazione e altera la percezione del pericolo.
Un secondo intervento risale a martedì 17 marzo, nel pomeriggio, durante un pattugliamento in centro. In piazza XX Settembre gli agenti hanno notato un uomo, nato nel 1988, in evidente stato di ubriachezza e con atteggiamenti molesti.
L’uomo è stato sanzionato in base al Regolamento di Polizia Urbana e all’articolo 688 del Codice Penale, relativo all’ubriachezza manifesta in luogo pubblico (oggi depenalizzato). Visto il comportamento, è stato inoltre disposto nei suoi confronti un ordine di allontanamento.
L’abuso di alcol, sottolineano gli agenti, è spesso alla base di comportamenti aggressivi e antisociali: altera la capacità di giudizio, aumenta la conflittualità e riduce l’autocontrollo.
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