Controlli con l’etilometro durante la settimana di Ferragosto

La Polizia Municipale intensificherà i consueti controlli mirati alla sicurezza stradale in orario serale e notturno con particolare attenzione al lungomare

La Polizia Municipale intensificherà, durante la settimana di Ferragosto, i consueti controlli mirati alla sicurezza stradale. In particolare, saranno rafforzati i servizi di prevenzione a contrasto della guida in stato di ebbrezza in orario serale e notturno. Le pattuglie utilizzeranno lo strumento di misurazione “etilometro” per i controlli previsti dalla normativa sui conducenti di veicoli a due e a quattro ruote con particolare attenzione per la zona del lungomare.

