Controlli Nas, sospesa l’attività di una ditta dolciaria per scarsa igiene

Nell’ambito della campagna sulla sicurezza degli alimenti, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno (NAS) hanno effettuato un controllo nei confronti di un’attività di produzione dolciaria all’ingrosso del capoluogo, per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica.

Nel corso del controllo i militari hanno accertato, come si legge in un comunicato stampa inviato alle redazioni locali dal comando dei carabinieri, che il laboratorio e il locale adibito a deposito degli alimenti erano “tenuti in precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali”: sui macchinari e sulle attrezzature – si continua a leggere nella nota stampa – “è stato trovato sporco pregresso e residui di precedenti lavorazioni, è stato riscontrato il distacco di alcune parti di intonaco da soffitto e pareti nonché la presenza diffusa di infestanti morti sul pavimento. Anche l’acqua calda è risultata assente”.

L’amministratrice della società è stata pertanto segnalata alle autorità competenti e sanzionata per 1.000 euro, provvedimento a cui si è aggiunta l’immediata chiusura ed inibizione all’attività di produzione e manipolazione alimenti da parte dell’ASL locale, che si protrarrà finché le carenze rilevate non saranno sanate.

I controlli dei Carabinieri del Nas e dell’Arma territoriale proseguiranno su tutto il territorio provinciale, anche in collaborazione con le autorità sanitarie competenti.

