Coop, 50 tonnellate di solidarietà. Ecco il risultato di “Dona la spesa”

Sono più di 50 le tonnellate di cibo e prodotti per l’igiene personale e la casa raccolte sabato 17 maggio in 98 supermercati COOP- Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria grazie a “Dona la spesa”, la colletta alimentare che per il 18° anno consecutivo ha coinvolto soci e dipendenti Coop e 150 tra onlus e associazioni locali.

I prodotti raccolti sono stati consegnati alle associazioni che, a loro volta, li distribuiranno alle persone e li useranno per le mense, le case famiglia e gli empori della solidarietà da loro gestiti.

L’iniziativa si unisce alle altre collette organizzate durante l’anno da Unicoop Tirreno, come la raccolta di materiale per le scuole e quella per gli animali.

