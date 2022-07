Coop, sabato 16 “Dona la spesa per gli animali”

Soci e clienti potranno dare il proprio contributo per la cura e la nutrizione degli animali acquistando crocchette, scatolette, lettiere, etc. e lasciando gli articoli ai soci Coop e ai volontari presenti in negozio

Sabato 16 luglio in 27 supermercati Coop – Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria si terrà una colletta a sostegno delle associazioni che si occupano di animali abbandonati. Soci e clienti potranno dare il proprio contributo per la cura e la nutrizione degli animali acquistando crocchette, scatolette, lettiere, etc. e lasciando gli articoli ai soci Coop e ai volontari presenti in negozio. I prodotti raccolti saranno poi destinati alle associazioni che assistono gli animali meno fortunati.

Ogni estate si verifica un aumento degli abbandoni di cani e gatti. Si stima che in Italia vengano abbandonati ogni anno circa 130 animali, di cui 80mila gatti e 50mila cani.

Nel 2021 la colletta per gli animali venne organizzata in 13 supermercati Unicoop Tirreno toscani, in collaborazione coi Comuni di Livorno e di Viareggio e 15 associazioni di volontariato: a fine giornata il totale raccolto fu di 3.440 kg di merce.

Con “Dona la spesa per gli animali” Coop prosegue l’impegno al fianco della preziosa rete di volontariato territoriale, collaborando con quelle realtà che ogni giorno cercano di alleviare le difficoltà di persone, famiglie e – come in questo caso – animali. Durante l’anno le campagne Coop “Dona la spesa” fanno da collante per tante singole associazioni locali attraverso raccolte di generi alimentari, articoli per la scuola o cibo per gli animali di affezione.

Supermercati Unicoop Tirreno aderenti all’iniziativa – Avenza, Pietrasanta, Tonfano, Lido di Camaiore, Viareggio, Seravezza, Fornoli, Pieve Fosciana, Mercato di Livorno, Livorno-La Rosa, Livorno-Levante, Livorno-Porta a Mare, Livorno-via Mastacchi, Livorno-via Toscana, Cecina, Piombino-Salivoli, Piombino -via Gori, Portoferraio, Capoliveri, Marina di Campo, Viterbo-Ipercoop, Civitavecchia, Roma-via Laurentina, Roma-Largo Agosta, Colleferro, Amelia, Civita Castellana.

