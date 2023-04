Coppa del Mondo del Panettone, Lorenzo tra i dieci finalisti

Lorenzo Cristiani e la giura (foto tratta da http://coppadelmondodelpanettone.ch/)

Per il secondo anno consecutivo il pasticcere livornese Lorenzo Cristiani entra nella top ten dei pasticceri che accedono alla finale. Le congratulazioni di Confcommercio: "Un esempio per le nuove generazioni"

Si è conclusa sabato 22 aprile a Gustar Pistoia la prima tappa delle selezioni italiane della Coppa del Mondo del Panettone, il concorso internazionale sul lievitato per eccellenza, e per il secondo anno consecutivo il pasticcere livornese Lorenzo Cristiani è tra i dieci pasticceri che accedono alla finale. Lorenzo, quarta generazione Cristiani, è diplomato pasticcere professionista nel più autorevole centro di formazione della cucina italiana, l’Alma fondata da Gualtiero Marchesi, con sede a Colorno, in provincia di Parma. Laureato anche in economia aziendale all’Università di Pisa, Lorenzo ha unito solida formazione tecnica, esperienza nell’impresa di famiglia e intraprendenza, proiettandosi verso obiettivi internazionali. A lui e a tutta la Pasticceria Cristiani, marchio storico riconosciuto dal Mise con sede unica in via Salviano 6, arrivano le congratulazioni di Confcommercio: “Il nostro territorio vanta straordinarie eccellenze, in campo gastronomico e non solo. Lorenzo, già tra i migliori pasticceri toscani under 30, è un giovane di esempio alle generazioni che devono affacciarsi nel mercato del lavoro, sia come dipendenti, sia come imprenditori, sia come anello di congiunzione tra la storia dell’azienda familiare e un contesto più ampio”. Come riporta il sito http://coppadelmondodelpanettone.ch/ i giurati hanno valutato e degustato con attenzione tutti i panettoni in gara selezionando i dieci finalisti. Finale a Sigep Rimini a gennaio 2024. I nomi:

Claudio Colombo, Pasticceria Colombo, Barasso (Varese)

Michele Pirro, Cafè noir, San Marco in Lamis, Foggia

Roberto Moreschi, Roberto Pastry & Bakery, Chiavenna (Sondrio)

Fabio Gennaro, Pasticceria Delizia, Poggio a Caiano (Prato)

Massimiliano Maiorano, La Forneria, Napoli

Riccardo Tonlorenzi, Pasticceria Tonlorenzi di Tonlorenzi Mirko e Riccardo, Seravezza (Lucca)

Fabio Tuccillo, Tucillo Bakery, San Gennaro Vesuviano

Lorenzo Cristiani, Pasticceria Cristiani, Livorno

Beatrice Volta, Come una volta, Quarrata

Andrea Tedeschi, Pastry Lab di Andrea Tedeschi & C, Bologna

