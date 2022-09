Coppia di livornesi tra i concorrenti al nuovo quiz tv 100% Italia

Nella foto Sasha e Viola, che ringraziamo, nei camerini del programma

Nel 2019 Sasha ha partecipato a Caduta Libera. "Mi piacciono i quiz televisivi, stavolta ho coinvolto la moglie che ha accettato volentieri". Vedremo lunedì 19 settembre come andrà la loro partecipazione

Sasha, 35 anni, e Viola, 31, marito e moglie livornesi, saranno tra i concorrenti della puntata di lunedì 19 settembre 100% Italia, il nuovo quiz tv prodotto da Banijay in onda su Tv8 da lunedì 12 settembre condotto da Nicola Savino. “Abbiamo superato il casting in estate – racconta Sasha – E’ stata una bella esperienza”. Nel 2019 Sasha ha partecipato al quiz Caduta Libera condotto da Gerry Scotti su Canale 5. “Mi piacciono i quiz televisivi e stavolta – sorride – ho coinvolto la moglie che ha accettato volentieri. Si gioca in coppia, ci siamo divertiti tantissimo”. Vedremo lunedì 19 settembre come andrà la loro partecipazione.

Condividi: