Coppia di ragazzi fa voltare il sindaco: “Livorno è la città più bella del mondo”

Foto scattata dalla terrazza di Santa Caterina da dove il fidanzato ha pronunciato la frase romantica

Salvetti sale sulla terrazza di Santa Caterina e si trova casualmente di fianco al ragazzo che pronuncia questa frase alla fidanzata: "Lei 18 anni, lui forse 20. Abbiamo raggiunto l'obiettivo: rinfocolare l'orgoglio dei livornesi nel mostrare agli altri la propria città". Siete la coppia nominata dal sindaco? Contattateci su Fg, Ig o via mail

“Guarda che spettacolo, Livorno è la città più bella del mondo”. A pronunciare la frase è stata una coppia di ragazzi affacciata alla terrazza di Santa Caterina, in piazza Dei Domenicani, durante Effetto Venezia. O meglio è stato il ragazzo a dirla alla ragazza. A raccontare l’episodio è il sindaco a QuiLivorno.it rispondendo alla domanda “che cosa ti rimarrà di più di questo Effetto Venezia”. Risposta: “Una particolarità – spiega Salvetti – La seconda serata sono stato con mia moglie sulla terrazza di Santa Caterina: vicino a me una coppia di ragazzi: lei 18 anni e lui forse 20. Il ragazzo ad un certo punto guardando di sotto le ha detto questa frase. Se anche avessimo convinto solo lui, ma non è così perché ne abbiamo convinti tanti altri, avremmo raggiunto l’obiettivo ovvero quello di rinfocolare l’orgoglio dei livornesi nel mostrare agli altri la propria città”. Nel rispondere alla domanda precedente relativa ad un bilancio della manifestazione il sindaco si era espresso così: “Effetto Venezia ha animato ogni angolo del quartiere con delle proposte che sono andate tutte sold out. In 5 giorni 100 mila visitatori. Abbiamo azzeccato l’idea”.

