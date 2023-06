Cordoglio in Provincia per la scomparsa di Alberto Bartalucci

Entrato nell’Amministrazione Provinciale nel dicembre del 1997, come vice ragioniere capo, assumerà la dirigenza della Ragioneria generale dopo il pensionamento dell’allora dirigente Giuseppe Barabino, e vi rimarrà fino al novembre del 2015

La notizia della scomparsa di Alberto Bartalucci ha suscitato profondo cordoglio in Provincia, dove era stato ragioniere capo fino all’entrata in vigore della riforma di riassetto istituzionale di questo ente. Entrato nell’Amministrazione Provinciale nel dicembre del 1997, come vice ragioniere capo, assumerà la dirigenza della Ragioneria generale dopo il pensionamento dell’allora dirigente Giuseppe Barabino, e vi rimarrà fino al novembre del 2015, quando decide di trasferirsi in altro ente, assumendo la stessa carica nel Comune di Viareggio. Dirigente di grande rigore e professionalità, il suo lavoro di custode dei conti e del bilancio della Provincia si svolge in gran parte durante i mandati amministrativi del presidente Giorgio Kutufà. La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini ha inviato un messaggio di condoglianze alla famiglia, ricordandone la figura di dirigente pubblico di grande esperienza e capacità. “Un uomo che ha svolto il suo ruolo, a volte ingrato, con rigore e fermezza, ma sempre con spirito di servizio e indiscussa professionalità”.

Condividi: