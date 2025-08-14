Coreografie, cena e una nuova targa per ricordare Secco

In viale Risorgimento una seconda targa che raccoglie tutti gli adesivi dei memorial svolti in questi anni, ai campi delle 5 Querce una partita tra le persone che frequentava e che amava: "Per noi è importante onorarlo così. Un ringraziamento particolare a Simona sempre super disponibile"

Celebrato il 13 agosto il 7° Memorial Alessandro Costantini. Come ogni anno è stato ricordato con una partita tra le stesse persone che Alessandro frequentava e che amava. La serata è iniziata con la prima coreografia di fumogeni seguita da una cena tutti insieme. Successivamente è stata realizzata la seconda coreografia. Questa volta con lamperogeni, fumogeni e fuochi d’artificio. Infine, ci siamo recati in viale Risorgimento dove abbiamo esposto lo striscione e inaugurato una seconda targa che raccoglie tutti gli adesivi dei memorial svolti in questi anni. “Per noi è importante onorarlo così – scrivono gli amici – Un ringraziamento speciale a tutto lo staff del campi le 5 Querce, in particolare a Simona che è sempre super disponibile. Ovunque saremo, il tuo nome sarà Secco e vive”.

