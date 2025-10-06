Corso Amedeo, iniziati i lavori in notturna di riasfaltatura

Prevista, per tre notti, la chiusura al traffico dalle 22.00 alle 6.00 per limitare i disagi alla circolazione in una strada fondamentale per il traffico da e verso il centro

A partire dalla serata di lunedì 6 ottobre inizierà la manutenzione straordinaria della carreggiata stradale in Corso Amedeo, nel tratto compreso fra via Magenta e via Marradi/piazza Attias. I lavori si svolgeranno in orario notturno per limitare i disagi alla circolazione stradale. D’altra parte Corso Amedeo è un’arteria fondamentale per il traffico da e verso il centro cittadino, con numerose linee del trasporto pubblico locale e la vicinanza di alcuni istituti scolastici. Per consentire l’intervento, data la modesta ampiezza della sezione stradale, si rende necessaria la chiusura al traffico della carreggiata stradale dalle ore 22.00 della sera fino alle ore 6.00 del mattino successivo, nel tratto compreso fra via Magenta e piazza Attias. Salvo imprevisti, l’intervento si estenderà per 3 notti consecutive: dalle 22 di lunedì 6 ottobre 2025 fino alle ore 6.00 di martedì 7 ottobre; dalle 22 di martedì 7 ottobre 2025 fino alle ore 6.00 di mercoledì 8 ottobre; dalle 22 di mercoledì 8 ottobre 2025 fino alle ore 6.00 di giovedì 9 ottobre. I lavori consistono nella fresatura della pavimentazione stradale, ormai vetusta e ammalorata e nella nuova bitumazione della carreggiata. L’intervento rappresenta l’ultimo tassello della completa sistemazione di Corso Amedeo nel tratto fra via Magenta e piazza Attias. Nel mese di luglio scorso, infatti, è stata ricostruita la pavimentazione di entrambi i marciapiedi, con abbattimento delle barriere architettoniche, mentre nel mese di settembre è stata operata la manutenzione straordinaria sulla fognatura da parte di Asa. Il coordinamento fra enti ha consentito di programmare consequenzialmente i vari interventi, evitando sovrapposizioni e consentendo di restituire un tratto di un’importante arteria stradale completamente rinnovato.

