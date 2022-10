Corso di formazione per rilascio di patentino per proprietari di cani

Per partecipare occorre presentare domanda di partecipazione nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 20 ottobre al seguente link: https://www.comune.livorno.it/tutela-animale/iscrizione-corso-patentino-proprietario-cane

Sono aperte le iscrizioni a un corso di formazione per proprietari dei cani teso a consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale.

PROGRAMMA E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al corso di formazione per proprietari dei cani si svolgerà nella sala Pamela Ognissanti della Circoscrizione Nord in piazza Saragat.

Il corso si svolgerà dal 25 ottobre al 10 novembre con i seguenti orari:

25 ottobre dalle 18 alle 20;

27 ottobre dalle 18 alle 20;

3 novembre dalle 18 alle 20;

8 novembre dalle 18 alle 20;

10 novembre dalle 18 alle 20:30.

Il percorso formativo si avvarrà della collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza, di veterinari “esperti in comportamento animale” e di professionisti in possesso dei requisiti previsti nelle Linee Guida emanate dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari italiani.

COSTI

Per l’accesso al corso e l’ottenimento del patentino è necessario effettuare un pagamento di € 15, per rimborso spese, attraverso PagoPA al seguente link: https://iris.rete.toscana.it/ public/addon/bollettino_ bianco/edit.jsf?cdTrbEnte=TA_ PAT_CANE&idEnte= ECD13F1A5829D2940037

I componenti della famiglia che vogliono partecipare come uditori e non ottenere il patentino dovranno essere indicati nella domanda, in tal caso pagherà soltanto colui che vuole ottenere il patentino.

CONTATTI

Telefono: 0586-820350

Mail: [email protected]

