Corso per Guardie Particolari Giurate

Le guardie zoofile Oipa organizzano un corso di formazione per Guardie Particolari Giurate addette alla vigilanza eco-zoofila, riservate ai soci Oipa, con adesione a socio benemerito. Le guardie volontarie rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, di polizia amministrativa e nei casi previsti quella di polizia giudiziaria. L’attività svolta dalle guardie è a titolo gratuito, non è previsto nessun rimborso spese, non costituendo nessun tipo di rapporto di lavoro. Le guardie eco-zoofile hanno compiti di prevenzione e repressione delle infrazioni relative alla protezione degli animali e patrimonio zootecnico. Il corso è rivolto a tutte quelle persone fortemente motivate ed amanti degli animali, serie, disponibili, che condividono gli scopi dell’Oipa. Gli interessati devono essere maggiorenni e non devono aver subito condanne penali o carichi pendenti. Per informazioni rivolgersi alla sede del Nucleo Gez a Livorno, in viale Ippolito Nievo 38, piano primo oppure scrivere una email con i propri dati e numero di telefono a: [email protected].

