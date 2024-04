Corteo e rose per ricordare la tragedia del Moby Prince

Dopo la deposizione, stamattina in Fortezza Nuova, di una corona al Monumento in ricordo delle vittime; dopo la messa in Duomo e il saluto del sindaco nella Sala Consiliare del Comune ai familiari delle vittime e ai rappresentanti delle istituzioni, nel pomeriggio ha preso il via il corteo. Scortato dai motociclisti della polizia municipale, polizia e scooteristi della Svs, da piazza del Municipio, passando per via Grande, ha raggiunto l’Andana degli Anelli dove si è svolta la deposizione del cuscino di rose inviato dal presidente della Repubblica e della corona di alloro del Comune. A seguire la lettura dei nomi delle vittime e il lancio di rose in mare come momento conclusivo. Il più toccante. Presenti tra gli altri il presidente dell’associazione Io sono 141, Rosetti, il sindaco Salvetti, il questore Stellino, il prefetto D’Attilio, il presidente del consiglio regionale Mazzeo e il consigliere regionale Gazzetti. Da segnalare durante il corteo il posizionamento in via Grande di una striscia di tessuto bianco lunga 33 metri – un metro per ogni anniversario a simboleggiare una linea del tempo e della memoria – su iniziativa di Documenta dell’associazione Effetto Collaterale, in collaborazione con le associazioni dei familiari delle vittime, nell’ambito dell’iniziativa “Documenta24_33 anni su tela”

