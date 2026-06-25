Cosp, Salvetti: “Stop agli abusivi del turismo e attenzione ai recenti episodi di violenza”

In Prefettura il punto su mobilità, turismo e sicurezza. Tra i temi affrontati il porticciolo di Castel Sonnino, i controlli sugli abusivi, i monopattini e la richiesta di un focus sui recenti episodi di aggressioni, risse e furti nel prossimo Cosp del 30 giugno

Si è riunito questa mattina in Prefettura il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (Cosp) per affrontare alcune criticità legate alla mobilità, al turismo e alla gestione di alcuni spazi cittadini.

Al termine dell’incontro il sindaco Luca Salvetti ha commentato i principali temi affrontati.

data-end=”769″>Castel Sonnino, nessun divieto immediato –“Sono soddisfatto per come è stata affrontata la questione del porticciolo di Castel Sonnino – ha dichiarato Salvetti –. Nessuna scelta drastica con divieti di accesso, ma la volontà di effettuare una ricognizione sulla proprietà dell’area per capire se sia privata o demaniale e, successivamente, individuare una gestione intelligente degli spazi e della fruizione da parte dei tanti livornesi che frequentano la zona”.

Il sindaco ha inoltre sottolineato come le persone che abitualmente frequentano il porticciolo abbiano già rimosso il materiale che non poteva essere custodito nel torrino e che da anni contribuiscano alla pulizia e alla salvaguardia ambientale di quel tratto di costa.

Controlli contro gli abusivi nel turismo – Tra le decisioni assunte dal Comitato anche quella di intensificare l’azione congiunta contro gli abusivi che operano nel settore turistico, in particolare nel data-start=”1694″ data-end=”1707″>trasporto e nell’accompagnamento di gruppi o singoli visitatori, attività che, secondo il sindaco, danneggiano taxi, operatori autorizzati e guide turistiche ufficiali.

Monopattini, controlli già in corso – Nel corso della riunione si è parlato anche dei monopattini elettrici e delle nuove normative che li riguardano. Salvetti ha evidenziato come la Polizia Locale abbia già avviato i controlli, precisando però che il numero di questi mezzi presenti in città è ancora relativamente contenuto.

Sicurezza, focus nel Cosp del 30 giugno- Infine il sindaco ha annunciato di aver chiesto che il prossimo Cosp, in programma il 30 giugno, dedichi particolare attenzione al tema della sicurezza, alla luce dei recenti episodi di aggressioni, risse e furti che stanno destando preoccupazione tra i cittadini livornesi.

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