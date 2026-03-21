Costruzioni senza autorizzazione in area protetta: nei guai un proprietario

Secondo quanto accertato, sarebbero stati realizzati interventi edilizi senza le necessarie autorizzazioni in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale

Nel corso di controlli sul territorio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Livorno hanno individuato alcune irregolarità in un’area privata nella zona di Monterotondo.

Secondo quanto accertato, come si legge in una nota stampa inviata alle redazioni la mattina di sabato 21 marzo, sarebbero stati realizzati interventi edilizi senza le necessarie autorizzazioni in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale.

Per il proprietario è scattata la denuncia a piede libero all’autorità giudiziaria di Livorno. Della situazione è stato informato anche il Comune di Livorno, che dovrà ora occuparsi degli aspetti amministrativi.

Come previsto dalla legge, la persona coinvolta è da ritenersi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

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