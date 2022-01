Covid, le riduzioni delle linee autobus di venerdì 14

Autolinee Toscane invita a consultare il proprio sito (https://www.at-bus.it/it/) e i propri canali social per essere costantemente aggiornati sui servizi

Nella giornata di mercoledì 12 gennaio 2022, a causa dell’espandersi di contagi, malattie e quarantene Covid, che stanno colpendo molti conducenti, che dovranno assentarsi dal lavoro, sono previste riduzioni dei servizi urbani ed extraurbani. In questo momento sono 661 le assenze previste. Autolinee Toscane sta continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, dando priorità alle corse scolastiche e dei pendolari, riorganizzando il servizio e chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari. Autolinee Toscane invita a consultare il proprio sito (https://www.at-bus.it/it/) e i propri canali social per essere costantemente aggiornati sui servizi.

VENERDI’ 14 GENNAIO

Saltano:

Una Lam Rossa dalle 13.34 a termine,

Un turno della Linea 8N dalle 12.54 a termine,

Un turno della Linea 9/11 dalle 14 a termine,

Un turno della Linea 3 dalle 14 a termine,

Un turno della Linea 8R dalle 16.10 a termine,

Un turno della Linea 4 dalle 17.22 a termine

Un turno della Linea notturna

Per quanto riguarda lo sciopero, a Livorno è stato indetto dalle 17.30 alle 21.30.