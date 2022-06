Cresce l’attesa, a Livorno il van di 4 Ristoranti

Avvistato e fotografato da QuiLivorno.it tra la rotatoria di via San Giovanni e i Quattro Mori dove sono state registrate le prime immagini. Il van si è poi spostato in Venezia per continuare le riprese del quartiere prima di entrare nel vivo della gara da giovedì 9 giugno

E’ arrivato a Livorno la mattina di mercoledì 8 giugno in vista delle riprese all’interno dei 4 locali della Venezia il famoso van dai vetri oscurati di 4 Ristoranti (produzione Sky original realizzata da Banijay Italia).

Avvistato e fotografato da QuiLivorno.it nel tratto di strada compreso tra la rotatoria di via San Giovanni e i Quattro Mori dove sono state registrate le prime immagini che verosimilmente saranno poi inserite all’interno della puntata riguardante i ristoranti labronici. Cresce l’attesa in città per l’avvistamento di chef Alessandro Borghese.

Il van, intorno alle 10,15, si è poi spostato in Venezia per continuare le riprese del quartiere prima di entrare nel vivo della gara da giovedì 9 giugno.

Condividi: