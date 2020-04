Croce Rossa dona uova e colombe a chi lotta nell’emergenza

Croce Rossa Italiana-Comitato di Livorno, ha donato nella mattina di Pasqua, uova di Croce Rossa e colombe, donate da Melegatti ad ogni Comitato, alla centrale 118, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

“Questo gesto vuole essere un segno riconoscenza e di gratitudine a tutte quelle istituzioni che collaborano a stretto contatto con la nostra Associazione – racconta Giacomo Artaldi, presidente di Croce Rossa Italiana – Comitato di Livorno – In questo modo speriamo di allietare i lavoratori in queste giornate di festa in un periodo così difficile”.

L’Arma dei carabinieri, la centrale del 118, la guardia di finanza, la polizia municipale, la polizia di Stato e i vigili del fuoco hanno accolto con grande entusiasmo il gesto di vicinanza e solidarietà che ha contribuito a rallegrare questa Pasqua.