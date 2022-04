Crolla un cornicione, paura a Colline

Paura all'alba per il crollo di un cornicione da un palazzo in via Anzillotti. Il tutto è accaduto intorno alle 5,30 quando, per fortuna, in strada non stava passando nessuno

Mediagallery

Paura all’alba per il crollo di un cornicione da un palazzo in via Anzillotti nel quartiere Colline. Il tutto è accaduto intorno alle 5,30 quando, per fortuna, in strada non stava passando nessuno. La via è stata transennata e la zona messa in sicurezza in attesa di ripristinare il danno.