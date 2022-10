Crollo dal tetto in zona mercato

Il personale della caserma di via Campania ha proceduto quindi a mettere in sicurezza il tetto

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 10 di venerdì 7 ottobre in via Cosimo del Fante, zona mercato, in seguito di un cedimento strutturale della copertura di un immobile. Il personale della caserma di via Campania ha proceduto quindi a mettere in sicurezza il tetto.

Condividi: