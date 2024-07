Crystal è tornata a casa dopo tre mesi di ospedale

Foto condivisa con la mamma che ringraziamo per la disponibilità

“Tra poco faccio 5 mesi ma in realtà sono 8 giorni che riesco a godermi finalmente la mia casa e le mie sorelle”. A scriverlo, facendo pronunciare queste parole alla bambina, è la mamma di Crystal, Valentina, che attraverso un post Fb nel gruppo “Mamme di Livorno uniamoci” oggi ha voluto ringraziare per la vicinanza ricevuta in questi mesi complicati. “Crystal è tornata a casa il 30 giugno dopo tre mesi di ospedale – prosegue Valentina, che ringraziamo per la disponibilità – Sono giorni in cui viviamo con un certo stato d’ansia le giornate, sul chi va là come si dice in questi casi, però il rientro a casa dalle sorelle di 7 e 9 anni è stato emozionante e bellissimo”. Nata il 18 febbraio 2024, Crystal ha contratto la pertosse a 40 giorni di vita. Dall’ospedale di Livorno è stata trasferita al Meyer di Firenze e poi all’ospedale di Massa. Qui, dopo due mesi di terapia intensiva di cui 40 giorni intubata, il 29 maggio è stata finalmente trasferita in reparto fino al 30 giugno, giorno della dimissione. “E’ nata il 18 febbraio Crystal ma per noi è come se fosse rinata il 30 giugno. E’ il giorno zero. Tengo a ringraziare l’ospedale di Livorno per come siamo stati seguiti e gestiti, ringrazio inoltre il primario di Pediatria Danieli che non ha mai smesso di scriverci per sapere come stava la nostra bambina e le pediatre Talini e Gigantesco. E poi naturalmente il Meyer e l’ospedale Massa dove le hanno salvato la vita. E virtualmente tutte le persone che ci hanno sostenuto e ci sono state vicino. Spero che questa storia serva a far capire a tanti di non lamentarsi per le cavolate. Ci sono cose peggiori”.

