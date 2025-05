“Curriculum su whatsapp, ho ricevuto la telefonata”

“Abbiamo ricevuto il tuo curriculum su whatsapp, aggiungimi subito per maggiori dettagli sul lavoro”. E’ la telefonata ricevuta da un lettore stamattina, alle 12.04 per l’esattezza, da un numero di telefono con prefisso + 39. La voce, verosimilmente registrata, era quella di una donna. Una telefonata di pochi secondi che ha sorpreso il lettore fino ad un certo punto sia “perché mi ero informato su internet”, sia perché “sono anni che non invio il mio cv”. Il lettore stesso, inviandoci l’immagine della telefonata ricevuta, invita alla prudenza.

