Curva pericolosa, attiva la segnaletica lampeggiante

Ripristinata la segnaletica verticale sulla SP 4 via delle Sorgenti nel tratto in prossimità dell’intersezione con la via per Nugola. Dopo la rimozione della cartellonistica deteriorata è nuovamente ben visibile il nuovo lampeggiante luminoso, acceso giorno e notte, che segnala una curva pericolosa del tracciato stradale. Si ricorda che in questo tratto, dove si sono verificati anche alcuni incidenti, il limite di velocità è di 50 kmh e la segnaletica luminosa serve proprio ad indicare anche visivamente agli automobilisti la necessità di rallentare per tempo l’andatura prima di arrivare alla curva, in particolare in caso di pioggia e asfalto viscido. Inoltre, nell’ambito dell’intervento di rifacimento puntuale del manto stradale lungo la via delle Sorgenti, già appaltato per un costo complessivo di circa 900 mila euro, si sta valutando la possibilità di utilizzare in alcune zone un tipo di asfaltatura che garantisca un miglior effetto drenante, soprattutto nei tratti, come quello in questione, particolarmente scivolosi in caso di pioggia.

