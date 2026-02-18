Cyber sicurezza e crittografia, c’è tempo fino al 23 febbraio per iscriversi al laboratorio gratuito

Organizzato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nell’ambito del progetto europeo CIIRCLE, il seminario pratico è rivolto alle imprese toscane. La partecipazione è gratuita, iscrizione online entro il 23 febbraio tramite il link che trovate in fondo all'articolo

Per aiutare le imprese ad affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie e dalle minacce informatiche, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno organizza il laboratorio esperienziale “Crittografia moderna e applicazioni pratiche per le PMI: rischi, opportunità e strategie concrete per una cyber security a prova di futuro”, in programma martedì 24 febbraio a Livorno nella sede camerale di Piazza del Municipio n. 48, dalle ore 09:15 alle 13:30. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutte le imprese della Toscana, rientra nelle attività del progetto CIIRCLE (Competitività e Innovazione Inter-Regionali: un CLuster di Eccellenza), finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027. Il progetto mira a rafforzare l’innovazione nell’area transfrontaliera ed è guidato dalla Regione Liguria. Tra i numerosi partner italiani e francesi, oltre alla CCIAA Maremma e Tirreno, sul territorio toscano il partenariato attivo vede il coinvolgimento della Regione Toscana e del Polo Tecnologico di Navacchio, che lavorano in sinergia per supportare le filiere strategiche, tra cui quella della cybersicurezza, che è emersa come un asset fondamentale per la tutela e lo sviluppo del territorio.

Il laboratorio gratuito è stato progettato con un taglio tecnico e operativo, l’obiettivo è offrire alle imprese, in particolare a quelle del settore ICT cybersicurezza, ma anche a Enti, associazioni e professionisti, strategie concrete per la sicurezza informatica e guida alle tecnologie per proteggere il patrimonio informativo. I lavori si apriranno alle 09:15 con la registrazione dei partecipanti, prima dei saluti del presidente della Camera Riccardo Breda. Seguiranno l’inquadramento di CIIRCLE a cura di Sara Piana responsabile progetto per Regione Liguria e l’intervento di Albino Caporale, direttore Attività Produttive di Regione Toscana, sulle value chain regionali. Il cuore del seminario sarà la sessione tecnica, curata dai docenti del CNIT NAM Lab dell’Università di Roma Tor Vergata, che approfondiranno tre temi cruciali: il professor Giuseppe Bianchi parlerà di motivazioni e tecnologie della crittografia post-quantum; il professor Pierpaolo Loreti di crittografia Identity-Based e Attribute-Based (IBE/ABE); il professor Lorenzo Bracciale di tecniche di secret sharing per la protezione dell’informazione. Il valore aggiunto dell’evento risiede nella sua natura laboratoriale: è prevista al termine della mattinata una sessione pratica in cui i partecipanti, muniti del proprio computer portatile, potranno testare direttamente le tecnologie di cifratura illustrate toccando con mano gli strumenti di difesa digitale. Chi non disponesse di un pc potrà comunque seguire le demo in modalità plenaria. La partecipazione al seminario è gratuita. Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione online entro il 23 febbraio. Tutte le informazioni sul sito della Camera di Commercio a questo link: https://www.lg.camcom.it/notizie/crittografia-moderna-cyber-security-pmi-laboratorio-esperienziale.

