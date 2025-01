“Da 10 anni splendi nel cielo amaranto”. Striscione della curva nord per Ilaria

I genitori di Ilaria, Eugenio e Mirella, e il fratello Davide ringraziano la Curva per il pensiero e annunciano che sabato 11 gennaio ci sarà l'inaugurazione del murale a lei dedicato

“Da 10 anni splendi nel cielo amaranto, Ilaria sempre con noi” è lo striscione esposto ieri alla stadio in occasione di Us Livorno 1915 – Gavorrano dalla Curva Nord Fabio Bettinetti. Ilaria è Ilaria Carella, la giovane livornese giocatrice della squadra di basket under 19 del Jolly Acli e della Pielle scomparsa all’età di 18 anni il 25 dicembre 2014 a Reggio Calabria, città di origine della famiglia, in seguito ad un incidente stradale. La città non l’ha mai dimenticata. I genitori Eugenio e Mirella e il fratello Davide ringraziano la Curva per il pensiero e annunciano che sabato 11 gennaio ci sarà l’inaugurazione del murale a lei dedicato. Un murale nato da una idea del consigliere comunale e amico della famiglia Carella Andrea Morini e subito condivisa dal sindaco Salvetti nel corso di una conferenza stampa dello scorso ottobre durante la quale è stata lanciata una raccolta fondi per finanziare l’opera. Il murale, a cura dell’artista Ligama, verrà realizzato sulla cabina elettrica del Parco Lenci a Banditella e ha visto il coinvolgimento di tante realtà del territorio che hanno sposato l’idea.

