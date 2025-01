Da Aurelio premiato come Il Ristorante dell’Anno da Flos Olei

Da sinistra Luca e Emiliano Vesprini, titolari della trattoria da Aurelio

L'importante guida dedicata al mondo dell’extravergine di qualità ha assegnato alla trattoria il premio speciale: "Quando mi è stato comunicato sono sobbalzato, non credevo ai miei occhi. Grazie a tutti"

Da Aurelio ha ricevuto il premio speciale Il Ristorante dell’Anno assegnato da Flos Olei nel 2024, la guida in doppia lingua italiano-inglese e italiano-cinese dedicata al mondo dell’extravergine di qualità. “Quando ad ottobre (il premio è stato ritirato a metà dicembre) ho ricevuto la mail sono sobbalzato, non credevo ai miei occhi. Per noi è un riconoscimento alla scelta fatta di abbracciare l’olio extravergine di alta qualità: lo utilizziamo infatti per cucinare e condire i nostri piatti” spiega Luca Vesprini, che ringraziamo per la disponibilità, titolare insieme al fratello Emiliano della trattoria di famiglia da oltre 60 anni. “Un ringraziamento doveroso – conclude la famiglia Vesprini – va fatto a chi ci ha accompagnato in questi anni, da Riccardo Scarpellini ai produttori, e a tutti i nostri clienti che hanno capito questa filosofia di vita”.

