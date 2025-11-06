Da “Bimbi sperduti” a protagonisti: i giovani livornesi si mettono in gioco

Presentato a Palazzo Comunale il programma di eventi che animerà le prossime settimane con incontri, dibattiti e momenti di socialità. Tre appuntamenti per affrontare insieme temi come la parità di genere, l’ambiente e la creatività giovanile, in una sinergia tra Comune, Consulta e realtà del territorio

di Martina Romeo

Presentato ufficialmente nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale il nuovo progetto della Consulta Giovanile “Bimbi sperduti”, mirato a favorire l’aggregazione dei giovani in contesti di scambio sociale e culturale.

“Il 2026 sarà l’anno che questa Amministrazione dedicherà al mondo giovanile, – introduce la conferenza il sindaco Luca Salvetti – e lo farà in modo convinto, prendendo spunto dal lavoro svolto in questo 2025. Un lavoro che ha portato alla Consulta Giovanile, che sta operando e creando i propri interventi, oltre ad incrementare il numero degli interessati. Da questa convinzione arriviamo alla presentazione di ‘Bimbi sperduti’ e, soprattutto, arriva anche la possibilità di mettere insieme delle realtà fondamentali che lavorano con i giovani, attraverso i giovani. Questo è il giusto input per poter attivare tante cose necessarie perché ci stiamo rendendo sempre più conto che il quadro complessivo sociale, culturale ed economico della nostra città ha un interruttore da spingere: quello dei talenti, della fantasia e della volontà dei ragazzi più giovani”.

Sin dalla sua formale istituzione la Consulta Giovanile, composta da ragazze e ragazzi tra i 16 e i 34 anni, si è subito interrogata su quali fossero i bisogni dei giovani livornesi. Punto di partenza del lavoro della Consulta è stato Effetto Venezia, dove la stessa ha partecipato con un banco vicino al Punto Informazione dell’evento. “Abbiamo chiesto ai giovani della città degli spunti su cui lavorare e, dai loro feedback, abbiamo fatto una sorta di brainstorming. – spiega Rachele Casali, presidente della Consulta, presente insieme a una dei due vicepresidenti Marina Barbato – Nel momento in cui c’è stata data la possibilità, abbiamo deciso di creare questo progetto proprio per dare voce ai feedback arrivati”.

Tre gli eventi in programma, ciascuno dei quali tratterà una tematica importante ben specifica. “Tematiche, stando ai giovani, che secondo noi permetteranno loro di non essere più così ‘sperduti’. Da qui il nome del progetto”.

Il primo evento avrà luogo il 14 novembre alle 20:30 presso il Centro Donna, in occasione del Novembre Antiviolenza. L’evento, intitolato “Il privilegio”, sarà un’apericena letterario gratuito durante il quale saranno letti, e commentati, brani selezionati per approfondire la questione di genere e le sue infinite sfaccettature. Dopo le diverse letture verranno intervistati vari esperti in materia, tra i quali due donne esponenti dell’Associazione “Nove Caring Humans”, organizzazione impegnata nella promozione della responsabilità sociale e lo psicologo Matteo Pardini, che porterà un punto di vista maschile all’evento. Presente durante il primo incontro del progetto anche la comica e influencer Chiara Becchimanzi, che porterà la sua opinione all’interno del dibattito. Ad accompagnare la serata vi saranno inoltre musica dal vivo, un buffet offerto dalla stessa Consulta e la possibilità di effettuare una degustazione di vini a pagamento grazie a TripWine.

Il secondo evento, intitolato “Il futuro”, sarà invece il 26 novembre presso la sede dell’Associazione Thisintegra e avrà come tema centrale l’ambiente. Durante la manifestazione avrà luogo un’analisi sui pro e i contro del nucleare e delle energie rinnovabili con il divulgatore scientifico “L’avvocato dell’atomo” e l’associazione ambientalista “Sons of Ocean”. Anche in questo caso, dopo il dibattito, sarà offerto un rinfresco.

Infine, mantenendo il legame con il lavoro del precedente Tavolo delle politiche giovanili, il 14 dicembre si terrà, al The Cage, l’evento gratuito “Giovani”: una giornata interamente dedicata ai giovani della città e alla valorizzazione della creatività urbana e delle nuove forme di socialità. L’iniziativa, caratterizzata da un programma ricco e multidisciplinare, si propone come punto di incontro e condivisione per il pubblico under 35, con esposizioni, street battle, musica live e tanto altro.

In occasione della conferenza stampa di giovedì mattina è stato inoltre sottoscritto un protocollo di collaborazione tra la Consulta Giovanile da un lato, e il The Cage e l’Associazione Thisintegra (per la quale era presente Nicola Pacini) dall’altro. Un protocollo non solo simbolico, ma un vero e proprio strumento per l’attuazione di una sempre più forte sinergia tra la Consulta e i ragazzi livornesi.

“Devo ringraziare questi ragazzi, perché hanno fatto davvero un grande lavoro. – tiene a dichiarare l’assessore alle Politiche Giovanili, Michele Magnani – Li trovo molto operativi e, soprattutto in questa occasione, trattano di temi importanti come la violenza di genere, l’ambiente e i luoghi di aggregazione giovanile. Quello di oggi è il primo protocollo firmato da questa Consulta. Io sono felice, hanno fatto tutto in reale autonomia”. “In questo cammino abbiamo provato a rovesciare il paradigma. – aggiunge infine Salvetti – Non è l’Amministrazione, non sono gli adulti, a chiedere o a indicare alcune cose. È l’Amministrazione, piuttosto, che viene presa per mano dai giovani, dalla Consulta, per fare questo percorso”.

Da non dimenticare è che la Consulta è aperta a chiunque volesse farne parte. Per iscriversi e/o ricevere tutte le informazioni utili basta scrivere alla mail [email protected] inviando il proprio curriculum.

Condividi:

Riproduzione riservata ©