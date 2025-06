Da Capraia a Gorgona a nuoto, traversata riuscita

Partiti all’alba di sabato 31 maggio alle 5:30 dal porto di Capraia, i 18 nuotatori – tra cui il livornese oceanman Fabio Donati, le olimpioniche Charlotte Bonin ed Elena Petrini delle Fiamme azzurre e la maratoneta del mare Sabrina Peron – sono arrivati a 4 miglia dall’Isola-carcere di Gorgona dopo 15 ore di nuoto ininterrotto, alternandosi ogni 30 minuti

Si è conclusa con entusiasmo e commozione la Traversata Capraia–Gorgona, la straordinaria staffetta a nuoto di 23 miglia nautiche (43 km) organizzata dalla Lega Navale Italiana – Delegazione di Capraia Isola, in collaborazione con la Casa Circondariale di Livorno. Partiti all’alba di sabato 31 maggio alle 5:30 dal porto di Capraia, i 18 nuotatori – tra cui le olimpioniche Charlotte Bonin ed Elena Petrini delle Fiamme azzurre e la maratoneta del mare Sabrina Peron – sono arrivati a 4 miglia dall’Isola-carcere di Gorgona dopo 15 ore di nuoto ininterrotto, alternandosi ogni 30 minuti in mare. La giornata è stata favorita da condizioni meteo ideali: sole splendente, cielo terso e mare leggermente mosso, hanno permesso agli atleti di vivere appieno la magia della traversata. Determinante il ruolo assunto dai detenuti di Gorgona che hanno assistito la staffetta a bordo dei kayak guidando la rotta dei nuotatori: per la prima volta sono stati loro ad indicare la direzione giusta e a prendersi cura della sicurezza di chi nuota, diventando simbolicamente custodi di un percorso di fiducia reciproca.

A garantire la riuscita della traversata anche le imbarcazioni di supporto, tra cui la motovedetta della polizia penitenziaria con a bordo il Direttore del Carcere e il Presidente del Tribunale di Sorveglianza e la simbolica “Eros”, dedicata a Piersanti Mattarella, barca sequestrata alla criminalità organizzata e oggi emblema di legalità e rinascita, sostenendo concretamente il percorso di reinserimento attraverso il mare e lo sport organizzato dalla Lega Navale Italiana. All’arrivo un momento di grande partecipazione: atleti, organizzatori e volontari sono sbarcati con il buio, accolti calorosamente dalle persone presenti sull’isola. La giornata si è conclusa con la “torta della legalità” preparata dalla cuoca di Gorgona e con la consegna degli attestati a tutti i partecipanti: una grande celebrazione all’insegna dello sport, dell’inclusione e della speranza. Questa traversata non è stata solo un’impresa sportiva, ma un messaggio potente di solidarietà, legalità e unione: un mare che non divide, ma unisce le vite di chi lo attraversa.

