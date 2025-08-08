Da commessa a Livorno a imprenditrice in Puglia

Maria, che ringraziamo per la disponibilità, insieme al marito Massimo

La storia di Maria, 54 anni, attira il Corriere della Sera che le dedica un articolo. La 54enne insieme al marito Massimo si è trasferita a Matino dove ha aperto un home restaurant, La Farfalla gluten free: "La Puglia ci piace, ci venivamo in vacanza. Dopo il Covid ho deciso che era arrivato il momento di cambiare vita. Io facevo la commessa e Massimo il cameriere. Pentiti del cambio di vita? Assolutamente no"

“E’ stata una sorpresa. Non mi aspettavo di finire sul Corriere”. A parlare è Maria, 54 anni, livornese, protagonista insieme al marito Massimo di un articolo sul Corriere della Sera, edizione di Lecce contattata oggi da QuiLivorno.it dopo la mail inviata alla nostra redazione dal fratello Andrea, che ringraziamo per la disponibilità. Perché si parla di una livornese a Lecce? Perché la signora Maria è qui che quattro anni fa si è trasferita a vivere, o meglio a Matino in provincia di Lecce, appunto, aprendo un home restaurant. Si chiama La Farfalla gluten free e come dice il nome stesso la particolarità è che serve tutti piatti senza glutine. L’altra particolarità, e forse la più importante, è come Maria e il marito ci siano arrivati a Matino: “La Puglia ci piace – racconta la donna – ci venivamo in vacanza. Dopo il Covid ho deciso che era arrivato il momento di cambiare vita. Io facevo la commessa e Massimo il cameriere. Pentiti del cambio di vita? Assolutamente no, anche se la stagione invernale è difficile (l’home restaurant al momento è aperto solo nel periodo estivo e solo alcuni giorni a settimana su prenotazione, ndr)”. In futuro le cose potrebbero cambiare: “Visto come sta andando stiamo pensando di restare aperti tutto l’anno”. E intanto si godono i commenti e le recensioni: “Come si è capito la nostra è una cucina senza glutine. Tuttavia i clienti dicono che, qui da noi, si dimenticano di essere celiaci. E’ questa la spinta che ci fa dire che potremmo aprire tutto l’anno. Vedremo”.

