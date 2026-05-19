Da domani scatta l’obbligo della bottiglietta d’acqua

Dal 20 maggio al 31 ottobre (con possibile estensione) entrano in vigore le nuove misure del Comune. Valenti, Aamps: “A giugno un centinaio di cestini per le deiezioni canine”. La vicesindaca: "La maggioranza dei proprietari di cani sono persone civili"

di Martina Romeo

Scatta domani, 20 maggio, l’ordinanza sindacale n. 135 del 28/04/2026, presentata nella sala post-consiliare “Giuseppe Vitiello” di Palazzo Comunale. Dal 20 maggio al 31 ottobre 2026, periodo di significativo aumento delle temperature atmosferiche e diminuzione delle precipitazioni, tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani saranno obbligati ad avere con sé, durante l’accompagnamento degli stessi, apposite bottigliette o altri contenitori d’acqua da versare all’occorrenza per rimuovere le possibili deiezioni liquide. “Un’occasione davvero importante – apre la conferenza la vicesindaca Libera Camici – perché l’ordinanza ha avuto una grande cassa di risonanza anche al di fuori dell’Italia. Teniamo a dire che l’obiettivo non è quello di punire, ma di elevare lo standard dell’igiene delle nostre strade e degli arredi urbani. Livorno è una città che ama i cani, il notevole e costante aumento della loro presenza sul territorio ne è la prova. Noi andremo ad operare sulle deiezioni liquide, ma vogliamo ricordare che l’obbligo di raccolta esiste già. La maggioranza dei proprietari di cani sono persone civili, che ringraziamo, ma purtroppo la minoranza compromette il lavoro di tutti”. Menzionate sono state, inoltre, le numerose segnalazioni da parte dei cittadini, nelle quali viene evidenziato l’innegabile disagio determinato da odori sgradevoli, dal degrado urbano e dagli inconvenienti igienico sanitari che derivano dalla presenza di questo tipo di deiezioni e urine su superfici pavimentante e su altri spazi di arredo urbano. Degli aspetti che limitano, tra le altre cose, anche la fruibilità pubblica degli stessi territori.

“Sulla genesi di questa ordinanza, – interviene l’assessora alla Cura della Città, Giovanna Cepparello – mi preme ricordare le numerose richieste dei Consigli di Zona, della Garante per gli animali e tanti altri che hanno permesso di porre un accento particolare sul tema delle deiezioni canine”. Da sottolineare è, però, che gli obblighi previsti dall’ordinanza non saranno applicati ai non vedenti accompagnati da cani guida e a particolari categorie di portatori di handicap. “Una prospettiva importante per il miglioramento dell’accessibilità cittadina. La città risulta accessibile anche grazie alla pulizia”. “Un momento importante per far comprendere a tutti l’importanza del ruolo dei possessori dei cani. – tiene a evidenziare Elisa Amato, garante per gli animali – Se riusciamo a sensibilizzare i cittadini ad avere maggior cura, rispetto per l’ambiente e per le persone, si spera che i padroni comprendano il loro dovere di rispettare le regole”. Opinione condivisa anche da Michela Pedini, membro della polizia locale: “la polizia è impegnata in attività complesse. Noi, e tutti i soggetti che possono esercitare funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali, attiveremo dei controlli, ma speriamo che i proprietari dei cani prendano atto e si mobilitino di conseguenza. Avere un cane è un valore aggiunto, dobbiamo godere di questa compagnia”. Specificata da Pedini è stata, inoltre, l’importanza delle attività svolte dagli operatori dell’Oipa, da considerarsi, in seguito al protocollo sottoscritto a fine 2023 con l’Amministrazione Comunale, al pari di un agente del comando della polizia locale. Una vera e propria sinergia tra Amministrazione, polizia e guardie zoofile che mira ad ampliare collaborazioni su questi ambiti. “Noi, come Associazione, – dichiara Giuliano Morelli, comandante nucleo guardie zoofile Livorno e Provincia – solo nell’ultimo triennio abbiamo fatto un patto di collaborazione che speriamo porti un contributo significativo. Una collaborazione necessaria per questo tipo di ordinanza”. Presente in conferenza anche Aamps, importante collaboratore dell’Amministrazione sul tema delle deiezioni e della pulizia degli spazi pubblici. “Un’importante novità – conclude Andrea Valenti, responsabile del Decoro Urbano, Ispettorato Ambientale e Comunicazione – è l’acquisto di cestini dedicati alle deiezioni canine. L’azienda si è attivata, ha già individuato alcuni contenitori. L’iter è a buon punto. Presumiamo che a giugno saremo nella possibilità di installarne un centinaio che andremo sicuramente a collocare nelle aree davanti agli sgambatoi, nei parchi pubblici e in altre zone mirate a seguito delle segnalazioni ricevute”. L’ordinanza sarà valida fino al 31 ottobre, ma sarà valutata una possibile estensione. Oltre all’acqua, non spargere polveri e/o altri prodotti possibilmente tossici. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7-bis del D. Lgs. N.267/2000.

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