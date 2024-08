Dà in escandescenza, fermata con lo spray e denunciata

All'arrivo sul posto, la donna classe '82 straniera e già conosciuta alle forze dell'ordine ha continuato a dare in escandescenza e alla fine i poliziotti sono stati costretti a fermarla con lo spray in dotazione

Una donna è stata denunciata in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Una volante è intervenuta al parco di via Zola giovedì 29 agosto, intorno alle 8.30, per la segnalazione di una lite scaturita per futili motivi. All’arrivo sul posto, la donna classe ’82 straniera e già conosciuta alle forze dell’ordine ha continuato a dare in escandescenza e alla fine i poliziotti sono stati costretti a fermarla con lo spray in dotazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©