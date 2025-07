Da Livorno a Capo Nord, l’impresa in scooter di Luca

La partenza, in solitaria, è in programma il 3 agosto due giorni dopo la pensione. Filippi ha deciso di intraprendere questo viaggio per realizzare un sogno decidendo poi di legarlo ad una raccolta fondi a sostegno dell’attività di Emergency in Palestina

di Martina Romeo

Luca Filippi, agente di polizia della questura livornese in pensione dal prossimo primo agosto, per celebrare questa importante tappa di vita svolgerà in solitaria, a bordo del suo scooter 300 cc, un viaggio da Livorno a Capo Nord. Un’avventura che lo stesso Filippi ha deciso di intraprendere per realizzare un sogno personale e dare vita ad una raccolta fondi a sostegno dell’attività di Emergency in Palestina. “Il viaggio nasce in modo quasi inconsapevole – spiega – Io ho sessant’anni. Anni fa avevo un camper e l’idea di andare a Capo Nord era già balenata, ma è rimasta solo un sogno nel cassetto per circa venti anni”. Il contatto con una persona che ha svolto il medesimo percorso in bicicletta è stato la spinta definitiva per concretizzare la partenza prevista per il 3 agosto. Il percorso non prevederà la via più breve. “La prima tappa sarà la Scuola di Polizia di Peschiera, dove è nato tutto nell’88. Poi proseguirò attraverso l’Austria, Bratislava e Auschwitz. Un luogo in cui sono già stato ma dove voglio tornare. Seguiranno Varsavia e le tre capitali baltiche. Salendo vorrei entrare in contatto con la comunità lappone, fino ad arrivare a Capo Nord, un vero punto di riferimento. Scendendo toccherò invece Bergen, parte sud della Norvegia, e Oslo. Da qui taglierò su Stoccolma, Copenaghen, Amburgo, Monaco e probabilmente ancora una volta tappa a Peschiera. Tutto per un mese e mezzo circa”. L’idea della raccolta fondi è venuta solo in seguito: “Diciamo che ho parlato con la mia coscienza e mi sono chiesto se fosse possibile collegare questo viaggio ad un possibile aiuto alla situazione che ad oggi tutti noi conosciamo. Il mio obiettivo è quello di attrarre e mantenere l’attenzione sul tema, possibilmente raccogliendo solidarietà concreta. Per questo ho voluto intitolare l’iniziativa “Agente in pensione, Livorno-Gaza via Capo Nord“. Svolgerò questo viaggio come sostenitore dei progetti Emergency a Gaza”. L’intero percorso e la sua organizzazione saranno visibili in video di circa un minuto ciascuno che Luca pubblicherà nei suoi diversi profili social – Facebook, Instagram e TikTok – a partire da qualche giorno prima della partenza. Per contribuire alla raccolta fondi l’url è https://insieme.emergency.it/fundraisers/luca-filippi ). “L’ingresso in polizia mi ha, da una parte, permesso di osservare in modo privilegiato la società e dall’altra mi ha dato la possibilità di confrontarmi con tante persone che la pensano diversamente da me. Un qualcosa che vedo come un vero e proprio arricchimento”.

