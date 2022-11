Da lunedì 21 ripartono i lavori sulla SP 555 delle Colline a Guasticce

Lunedi 21 novembre riprende l’attività del cantiere per i lavori di adeguamento funzionale del tracciato della strada provinciale n. 555 delle Colline, in prossimità di Guasticce.

In concomitanza con l’avvio dell’intervento, si ricorda che saranno in vigore le limitazioni al traffico, disposte con ordinanza provinciale n. 140/2002, che prevedono l’istituzione del senso unico di marcia, in direzione Stagno-Guasticce e la limitazione della velocità a 30 kmh, nel tratto di SP 555 compreso tra il km 2+400 e il km 4+200.

I mezzi che da Guasticce si trovano a transitare sulla SP 555 in direzione di Livorno, possono passare dal percorso alternativo prendendo la SP. 2 “Della Cerreta”, subito dopo il ponte sulla Tora, fino alla intersezione in località Nugola con la SP. “delle Sorgenti”, e poi procedere fino all’intersezione con la SS. 1 Aurelia nei pressi della località Stagno.

Per quanto riguarda le linee di trasporto pubblico locale, si ricorda che, sempre a partire da lunedi 21 novembre, saranno in vigore le modifiche che interesseranno unicamente la direttrice Collesalvetti-Livorno in direzione Livorno.

La linea 104 sarà deviata sulla Variante Aurelia all’altezza dello svincolo dell’Interporto di Guasticce, per poi rientrare, successivamente, nell’abitato di Stagno.

In questa fase, e unicamente per i bus che viaggiano in direzione di Livorno, saranno sospese le seguenti fermate: quella lungo la SP 555 e quelle di Stagno/via Barontini, Stagno/Hotel Mediterraneo e Stagno/concessionaria Mercedes.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico, la sola corsa mattutina delle ore 7:19, proveniente da Collesalvetti, transiterà nell’abitato di Stagno attraverso via Curiel, per consentire la discesa dei ragazzi che vanno a scuola a Stagno.

Il mezzo sarà contrassegnato con una scritta apposita “transita da Stagno” per segnalare la variazione del percorso.

Non ci saranno modifiche, invece, per i mezzi provenienti da Livorno in direzione di Collesalvetti.

L’ordinanza di regolazione del traffico e le variazioni della linea Tpl saranno in vigore fino al 8 febbraio, salvo ulteriori modifiche e/o proroghe che saranno opportunamente comunicate.

