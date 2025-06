Da lunedì 9 a venerdì 13 giugno i lavori di manutenzione delle spiagge libere

Gli interventi consisteranno nel ripristino dell’area e dei percorsi, al fine di rendere maggiormente fruibili gli arenili e gli accessi

Da lunedì 9 a venerdì 13 giugno si svolgeranno i lavori di manutenzione ordinaria sulle spiagge di libera fruizione della costa cittadina. Si tratta nello specifico dei lavori di pulizia e sistemazione della Spiaggia del Sale, dell’arenile e bed-rock del Lazzeretto (cosiddetta Spiaggia dell’Accademia) e dell’Arenile del Felciaio. Gli interventi consisteranno nel ripristino dell’area e dei percorsi, al fine di rendere maggiormente fruibili gli arenili e gli accessi. Nelle giornate indicate gli arenili saranno interdetti ai bagnanti per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi. Con riferimento all’Arenile Tre Ponti, Aamps ha comunicato che sono in ultimazione i lavori di sistemazione e pulizia della spiaggia.

