Da lunedì entrano in servizio 71 operatori di quartiere

Potete consultare l'assegnazione dei quartieri agli operatori cliccando sul bottone celeste sopra al titolo, elenco fornito da Aamps che ringraziamo

Ex Avr, assunti da Aamps, i 71 operatori sono suddivisi in 15 zone e con le pettorine corredate da frasi e poesie dei più grandi artisti livornesi svolgeranno attività di spazzamento e vuotatura dei cestini. Inoltre potranno farsi carico delle segnalazioni dei cittadini

Nella Sala del Consiglio Comunale, nell’ambito del progetto Comune-Aamps “Decoro Urbano”, sono state assegnate le macro-aree di riferimento dove a partire da lunedì 18 dicembre ogni operatore di quartiere Aamps presterà continuativamente il proprio servizio. Si tratta di 71 operatori, ex Avr, assunti da Aamps, e suddivisi in 15 zone.

Nell’occasione sono state anche consegnate le pettorine, (corredate da frasi e poesie dei più grandi artisti livornesi) che indicano il ruolo specifico degli operatori, indossando le quali ciascun operatore realizzerà le ordinarie attività di spazzamento e vuotatura dei cestini fidelizzando la permanenza in loco e avviando una progressiva conoscenza del territorio dove opera e dei cittadini che vi abitano.

Grazie alle pettorine, gli operatori saranno immediatamente riconoscibili e potranno farsi carico delle segnalazioni rappresentate dai cittadini durante lo svolgimento del servizio. Su quest’ultime avrà la facoltà di intervenire direttamente, se riconducibili alle mansioni assegnate, ma anche di rappresentarle agli Ispettori Ambientali innescando così un virtuoso ed immediato meccanismo di approfondimento e risoluzione della criticità con l’eventuale coinvolgimento della Polizia Municipale.

Presenti all’incontro l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello, il Dirigente Leonardo Gonnelli e la PO Michele Danzi a rappresentare l’uff. Ambiente e l’Amministratore Unico di AAMPS/RetiAmbiente Raphael Rossi.

