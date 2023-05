Da oggi 330 posti auto diventano gratuiti dalla Bellana a Barriera Margherita

Inoltre 250 stalli, in zone interne, saranno in seguito riservati al parcheggio dei residenti e circa 150 posti rimarranno a pagamento tra il parcheggio della Bellana, piazza Modigliani e piazza San Jacopo

Da sabato 20 maggio 330 stalli blu sul lungomare, nel tratto del viale Italia dalla Bellana a Barriera Margherita, sono tornati gratuiti per tutti e a breve saranno anche dipinti di bianco. Inoltre 250 stalli, in zone interne, saranno in seguito riservati al parcheggio dei residenti. Circa 150 posti blu a pagamento rimarranno tra il parcheggio della Bellana, piazza Modigliani e piazza San Jacopo. Lo stabilisce un’ordinanza firmata il 18 maggio scorso.

Condividi: