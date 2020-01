Da oggi torna la raccolta degli oli esausti

Dopo il successo ottenuto nel 2019 con oltre 2 tonnellate raccolte, si riparte il 9 gennaio e si replicherà ogni secondo e quarto giovedì del mese in 9 rioni

Mediagallery

Dopo il successo ottenuto nel 2019, con oltre 2 tonnellate raccolte, Aamps conferma anche per il 2020 il servizio quindicinale di raccolta dell’olio esausto, con i consueti appuntamenti ogni secondo e quarto giovedì del mese. Si riparte domani con il primo appuntamento che come di consueto avrà luogo dalle 8.00 alle 15.00 nelle seguenti zone di Livorno dove i cittadini troveranno i riconoscibili contenitori rossi per lo smaltimento:

. via Gobetti (ang. piazza Saragat)

· piazza Europa (ang. via Inghilterra)

· piazza D. Chiesa (fronte via Vecchia di Salviano)

· piazza Sforzini (ang. via Giuliano Ricci)

· piazza Matteotti (accanto alla postazione ad accesso controllato)

· piazza 185esimo Reggimento Artiglieria Folgore (fronte via Carlo Puini)

· piazza delle Carrozze (ang. via G. Romiti)

· via Buontalenti (ang. via della Coroncina)

· via Pietro Nardini (ang. piazza Fattori a Quercianella).

I cittadini che vogliono conferire l’olio presso una delle postazioni dovranno raccoglierlo in bottiglie di plastica o di alluminio ben chiuse e inserirle nei contenitori rossi presenti. Al termine della giornata di raccolta, Aamps provvederà alla differenziazione dei vari materiali (l’alluminio o la plastica dei contenitori e l’olio stesso) e li avvierà al riciclo secondo le diverse modalità per tipo di frazione. L’iniziativa di Aamps e dell’Amministrazione Comunale è fedele ai principi cardine dell’economia circolare e contribuisce e rendere Livorno tra le città italiane più virtuose nella gestione dei rifiuti. Una volta raccolto, infatti, l’olio esausto è inviato ai consorzi specializzati che ne attivano la rigenerazione e il riutilizzo per la produzione di biodiesel o di altri materiali sostenibili applicabili, ad esempio, nel campo dell’industria saponiera e dell’edilizia.

Il prossimo appuntamento con la raccolta dell’olio esausto è previsto per giovedì 23 gennaio. Per lo smaltimento degli oli esausti sono sempre disponibili anche i centri di raccolta in via degli Arrotini 49 (orario di apertura: 8.00 – 12.00; 13.00 – 19.00, dal lunedì al sabato) e in via Cattaneo 81 (orario di apertura: 8.00 -12.00; 13.00 – 17.00 dal lunedì al sabato). Per maggiori informazioni: call center 800.031.266 (da rete fissa) oppure 0586.416.350 (da rete mobile), [email protected], APP (“Aamps Livorno”).