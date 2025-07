Da Roma a Edimburgo in bicicletta, la sfida di Stefano Pellegrini per la ricerca

Nella foto, insieme a Pellegrini, il dott. Roberto Salvia, dott. Salvatore Paiella, dott. Antonio Amodio e la dott.ssa Manuela Marchetti mental coach è capo crew di Stefano

Partenza da Roma il 30 luglio ore 06:00 altare della patria e arrivo al Castello di Edimburgo Scozia per sostenere la ricerca

Nel 2025, l’ultraciclista di Livorno Stefano Pellegrini si impegna a compiere delle epiche traversate in bicicletta in totale Self Supported: la Race across Italy, la 24h del Montello, la Race Around Poland, la Time Trial e un tentativo di guinness record partendo da Roma fino ad Edimburgo con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’ospedale Policlinico G.B. Rossi di Verona, rinomato centro italiano dedicato alla cura dei pazienti con patologie tumorali pancreatiche e alla ricerca sui tumori del pancreas. Le traversate ciclistiche rappresentano una sfida fisica e mentale in cui Stefano dopo essere tornato dal Coast to Coast degli Stati Uniti, nella prestigiosa Trans Am Bike Race e dalla traversata d’Europa la NorthCape Tarifa, si immergerà in paesaggi mozzafiato, superando percorsi impegnativi e raggiungendo mete ambiziose. Durante la preparazione, l’ultraciclista si fermerà in diverse città e comunità coinvolgendo attivamente la gente e sensibilizzando sull’importanza di sostenere la ricerca.

