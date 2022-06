Da sabato 11 giugno attivi i servizi estivi di trasporto pubblico nelle località turistiche della Costa degli Etruschi

Tutte le novità su trenini su gomma, navette e intermodalità con i trasporti ferroviari

La stagione dei servizi estivi di trasporto pubblico prende il via sabato 11 giugno, con i trenini su gomma e le navette che tornano sulle strade delle località turistiche dei comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano e San Vincenzo. Il servizio, promosso dalla Provincia nell’ambito del trasporto pubblico regionale, è affidato all’azienda Amitour di Giuseppe Amici. “Un servizio consolidato negli anni – sottolinea la presidente della Provincia Marida Bessi – per garantire, a costi estremamente contenuti, una modalità di trasporto pubblico molto apprezzata dall’utenza residente e turistica. Il nostro obiettivo, condiviso dai comuni e dalle aziende di trasporto, è soprattutto quello di contribuire a limitare la congestione del traffico in aree di pregio e migliorare l’esperienza turistica di chi sceglie la Costa degli Etruschi per le proprie vacanze.”

IL DETTAGLIO DEI SERVIZI

Invariati i servizi dedicati a residenti e turisti del Comune di San Vincenzo, che integrano l’attuale offerta di TPL, erogata da Autolinee Toscane (AT), con l’apporto di corse in grado di compensare la mancanza di collegamenti nella fascia oraria serale e nell’area urbana lungo la costa. Anche per il 2022 è confermata la “Navetta serale” che completa l’orario estivo e consente di collegare nella fascia oraria serale e notturna, l’area centrale di San Vincenzo con l’insediamento Park Albatros, gli stabilimenti balneari e in generale tutte le attività ricettive e punti di interesse collocati lungo la strada della Principessa. Confermata anche la corsa di Autolinee Toscane che collega il Park Albatros con San Carlo. Il trenino si sviluppa nel tratto “Corso Italia – Piazza Caduti del Lavoro” ed è al servizio delle varie attività (commerciali, servizi, turistiche, etc.) dislocate lungo l’area urbana più prossima alla costa (l’asse di Corso Italia, via Alliata, corso Vittorio Emanuele II, viale Marconi, via Serristori). Il servizio interessa le fasce orarie serali in cui il centro è pedonalizzato e per questo viene utilizzato un mezzo a trazione elettrica. Per il Comune di Cecina è confermato il servizio svolto con il trenino gommato che serve Marina di Cecina ed in particolare l’area dei campeggi. Inoltre, è confermato l’interscambio tra il “Trenino Vada – Mazzanta” e il “Trenino dei Campeggi” organizzato nelle due adiacenti fermate di via del Tripesce. Nel Comune di Bibbona saranno nuovamente attivi il Trenino di Marina e la “Navetta di Bibbona” che collega Bibbona con Marina di Bibbona, nonchè i vari campeggi di Marina con la stazione di Bolgheri garantendo le coincidenze con il servizio ferroviario. Per il Comune di Castagneto è in partenza, dall’ 11 giugno, il consueto trenino su gomma che effettua il servizio sul percorso Donoratico-Marina di Castagneto e ritorno. Si conferma anche quest’anno, sempre dall’ 11 giugno il servizio Borgo in Bus giornaliero, con l’utilizzo di un bus scoperto. Il percorso si snoderà tra Marina di Castagneto, Donoratico, Castagneto C.cci e Bolgheri, passando per la via Bolgherese (Strada del Vino) e per il celebre e meraviglioso viale dei Cipressi. Una linea particolarmente apprezzata dai turisti.

Dedicati all’utenza residenziale e turistica anche i servizi estivi del Comune di Rosignano che pertanto rimangono invariati e facilitano l’interscambio tra il trenino che collega la stazione di Vada, l’area delle Spiagge bianche e dei campeggi della Mazzanta con il trenino di Cecina.

TARIFFE

Sul versante tariffario sono previsti biglietti comuni a tutti i servizi estivi al costo di 1,20 euro a corsa, mentre il biglietto acquistato con sms tramite l’app B OnTime costerà 1,50 euro e quello acquistato a bordo 2 euro. Utili e convenienti, infine, i biglietti di tipo giornaliero (5 euro) e l’abbonamento settimanale (15 euro) e mensile (27 euro). Tutti i tipi di biglietto e gli abbonamenti sono utilizzabili sull’intera rete dei servizi estivi. Le informazioni complete, con tutti gli orari del servizio estivo, insieme a quelli di AMITOUR www.amitour.net, Autolinee Toscane, Trenitalia e Toremar, sono disponibili anche sul sito web http://web.bontime.it/ e sull’Applicazione B On Time della Provincia di Livorno, scaricabile dagli app store Apple e Android.

