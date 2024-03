Dal 1 aprile novità al parcheggio ai 4 Mori: via la sbarra, due parcometri

Dal 1 aprile la società controllata dal Comune, Esteem, subentra nella gestione del servizio dei parcheggi a pagamento con alcune novità che riguarderanno il parcheggio in piazza Unità d’Italia: non avrà più l'accesso con la sbarra (verrà rimossa) e si pagherà al momento dell’arrivo tramite due parcometri e quindi non più alla cassa automatica nei pressi del chiosco. Inalterate le tariffe attuali e gli orari. Cepparello: "Nelle casse comunali 300.000 € in più ogni anno". Per quanto riguarda lo Sportello della Mobilità la nuova mail è [email protected], il numero whatsapp 3426628606 non sarà più attivo

“Tra pochissimi giorni il sistema della sosta a pagamento sarà finalmente gestito dal Comune attraverso la società controllata Esteem. Al di là dell’indubbio beneficio economico dell’operazione, che porterà nelle casse comunali 300 mila euro in più ogni anno, riteniamo fondamentale che il Comune riacquisisca al cento per cento la governance dello spazio pubblico”. Così l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello annuncia il passaggio a Esteem srlu, dal 1 aprile, del servizio di gestione dei parcheggi e di quello dello relativo allo Sportello della Mobilità preposto al rilascio dei pass ZTL e ZSC e dei permessi per disabili sarà gestito da Esteem srlu. Ed ecco, nel dettaglio, che cosa cambia per i cittadini.

SISTEMA DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO

A far data dal 1 aprile 2024 Esteem srlu subentra a Tirrenica Mobilità Società Cooperativa nella gestione del servizio dei parcheggi a pagamento. Nei primi giorni in concomitanza con il passaggio a Esteem srlu potranno verificarsi a causa di adempimenti tecnici alcuni problemi per il pagamento tramite Pos. Con il passaggio verrà operata una modifica della modalità di gestione dell’area di parcheggio situata in piazza Unità d’Italia e via Pietro Tacca. L’area non avrà più un accesso con sbarra e avrà una gestione che è uniformata al resto delle altre aree di parcheggio cittadine. In particolare pertanto verrà rimossa la sbarra posta all’accesso. Il pagamento non avverrà più al momento precedente l’uscita con la cassa automatica posta nei pressi del chiosco (che verrà disabilitata), ma avverrà al momento dell’arrivo tramite due parcometri recentemente installati. Il pagamento potrà avvenire anche con smartphone utilizzando una delle App di pagamento abilitate (EasyPark, DropTicket, MyCicero, Tap&Park, Telepass). Al chiosco rimarrà costante la presenza di un ausiliario del traffico per le operazioni di controllo della sosta nelle aree di piazza Unità d’Italia e via Pietro Tacca. Rimangono inalterate le tariffe attuali di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 3.6.2020. Rimangono inalterati anche gli orari.

SPORTELLO DELLA MOBILITA’

A far data dal 1 aprile 2024 anche il servizio relativo allo Sportello della Mobilità preposto al rilascio dei pass ZTL e ZSC e dei permessi per disabili sarà, come detto, gestito da Esteem srlu. Conseguentemente saranno apportate le modifiche di seguito elencate.

Orari di apertura

Gli orari di apertura saranno modificati. Lo Sportello sarà aperto i giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed i giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Lo Sportello rimane, per il momento, al Palazzo Comunale Nuovo di piazza del Municipio 50, piano terzo. In un secondo tempo esso si trasferirà nei locali di via Giovanni Marradi 118, piano terra (ne sarà data notizia quando il trasferimento sarà imminente).

Numero telefono

Per informazioni viene mantenuto il numero telefonico 0586-820333.

Indirizzo di posta elettronica

Cesseranno le caselle di posta elettronica [email protected] e [email protected]. Saranno sostituite dalla casella di posta elettronica [email protected]

Appuntamenti

Cambieranno anche le modalità relative al servizio degli appuntamenti. Cesserà la possibilità di prendere appuntamento tramite WhattsApp. Pertanto il numero 3426628606 non sarà più attivo. Gli appuntamenti potranno essere prenotati con il sistema TU PASSI collegandosi al sito TuPassi.it al quale sarà possibile registrarsi fornendo email e password. In alternativa gli appuntamenti potranno essere presi tramite telefono chiamando il numero telefonico 0586820333 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Non cambiano invece le procedure di rilascio on line delle abilitazioni ZTL/ZSC che rimarranno le medesime attraverso il portale del Comune (https://permessiztlzsc.comune.livorno.it/)

